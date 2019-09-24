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Canlı yayında 'öldürüp attık' demişti! Son dakika gelişmesi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 24.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Müge Anlı'da 10 aydır kayıp olan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Burhan Aykurt'la ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Ağabey Mahmut Aykurt, kaçırılma hikayesini kendisinin uydurduğunu söyledi.

Canlı yayında 'öldürüp attık' demişti! Son dakika gelişmesi

Müge Anlı canlı yayınında gelen son dakika itirafı Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerdir ATV ekranlarında kardeşi Burhan Aykurt'u arayan Mahmut Aykurt, 23 Eylül'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında söyledikleriyle şüpheleri üzerine çekti. Çevresinin para yüzünden kardeşlerin kavga etmiş olma ihtimali anlatmalarına karşı çıkan Mahmut Aykurt, gerçekleri anlatmaya karar verdi.

KÖŞEYE SIKIŞTI
Müge Anlı'nın "Lütfen Mahmut anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi? sorusuyla ağabey Aykurt'u gerçekleri söylemesi için ısrar etti. Müge Anlı son dakika itirafı sonrası canlı yayınında Mahmut Aykurt'la konuşmaya devam etti.

"HİKAYEYİ BEN UYDURDUM"

Ağabey Mahmut Aykurt, bugünki canlı yayında yaptığı itirafla şaşkınlığa uğrattı. Aykurt "Her şeyi kendim tasarladım. Yolumu kesen araç hikayesini ben uydurdum. Burada gündem oluşturmak için bu hikayeyi anlattım" ifadelerini kullandı. Mahmut Aykurt, bunu kardeşinin bir an önce gerçeklerin ortaya çıkması için bu yalanı söylediğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı burhan aykurt

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