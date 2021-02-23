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Canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesi patladı

23.02.2021 21:05 | Son Güncelleme:
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Canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesi patladı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Beyaz Futbol' programlarının yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesinin patladığı anlar programa damga vurdu.

Köşe yazarlığının yanı sıra Beyaz TV ekranlarında spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı'nın başı aldığı kilolarla belada. Derin Futbol programının dün akşam yayınlanan bölümünde bir ara gömleğinin düğmesi patlayan Kütahyalı'nın göbeği göründü. O anlara ilişkin görüntüleri ekrana getirilen Kütahyalı, diğer yorumcuların dilinden kurtulamadı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Kütahyalı, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından İstanbul Alibeyköy Barajı'na gitmiş ve "Fenerbahçeli kardeşlerim son haftalarda o kadar çok ağladı ki, İstanbul'da barajlar doldu. Bundan sonra Alibeyköy Barajı'nın adı Fenerbahçe Barajı'dır" diyerek sarı-lacivertli taraftarların büyük tepki çekmişti.

"KADIKÖY'DE SARI-KIRMIZI RENKLİ TÜM TAKIMLAR KAZANIYOR"

Kütahyalı bir başka paylaşımında ise Kadıköy'de Galatasaray'ın ve Göztepe'nin kazanmasına gönderme yaparak, "Kadıköy'de renkleri sarı-kırmızı olan her takım kazanıyor ve gol atan tüm oyuncular kayarak seviniyor" mesajıyla dikkatleri üzerine çekmişti.


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