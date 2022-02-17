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Canlı yayında skandal hareket! Göğüslerine bakarak...

17.02.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Arthur Cabral'dan skandal bir hareket geldi. Kulübün uzun yıllardır medya sorumluluk görevini üstlenen Rossella Petrillo'nun göğüslerine canlı yayında bakarak dil çıkartması ülkeyi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu davranışla ilgili henüz Fiorentina kulübünden bir açıklama gelmedi.

Arthur Cabral

Arthur Cabral

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Fiorentina'nın büyük umutlarla transfer ettiği Arthur Cabral, henüz saha içinde iyi bir performans gösteremeden saha dışında yaptıklarıyla gündeme geldi. Fiorentina kulübünün medya sorumlusu Rossella Petrillo'ya canlı yayında bakışı sosyal medyada gündem oldu.

GÖĞÜSLERİNE BAKIP DİL ÇIKARDI

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Cabral'ın Fiorentina'nın medya sorumlusu olan Rossella Petrillo'nun konuşurken göğüslerine bakması ve dil çıkarması taraftarları ayağa kaldırdı. İtalya'nın gündemine düşen bu olay hakkında henüz kulüpten, oyuncudan ve Petrillo'dan bir açıklama gelmedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sadece Fiorentina taraftarı değil, İtalya'nın birçok kulübünün taraftarları bu duruma büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadan Fiorentina'nın resmi hesaplarının altına yüzlerce yorum atan taraftarlar Cabral'a ceza verilmesini istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya taciz
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