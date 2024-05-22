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Cannes 2024'teki tüm fotoğrafları unutturdu! "Neden çıplak fotoğraf?" eleştirisi yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.05.2024 14:19
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Cannes Film Festivali bu yıl Türkiye'de de çok gündemde. Özellikle Türk oyuncuların giydiği kıyafetler ülkemizde çıplaklık eleştirilerine sebep olurken ünlü model öyle bir poz verdi ki dünya magazine bomba gibi düştü.

Cannes 2024'teki tüm fotoğrafları unutturdu! "Neden çıplak fotoğraf?" eleştirisi yağdı

Cannes Film Festivali bu yıl hem Türkiye'de hem de dünyada ünlülerin kıyafetleriyle gündeme geliyor. Stilleriyle adlarından söz ettiren ünlü isimlerin iddialı seçimleri dikkat çekiyor.

Özellikle Türkiye'de genç oyuncular kıyafetleriyle günlerdir gündeme geliyor. Çıplaklık eleştirilerine maruz kalan oyuncular konuşulurken paralelde model Rosie Huntington-Whiteley'ın paylaştığı fotoğraf dünya magazinini salladı.

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Model Rosie Huntington-Whiteley Cannes paylaşımlarına yatakta tamamen çıplak halde uzanmış bir pozunu da ekleyince olanlar oldu.

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Rosie Huntington-Whiteley'nin bu pozuna sosyal medyada eleştiri yağdı. Modelin o pozunu görenler "Neden çıplak fotoğraf?", "Ne alaka Cannes?", "Bu saçmalık" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı
Model ise bu yorumları görünce paylaşımı hemen yorumlara kapadı.

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