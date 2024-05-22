Jennifer Lopez gala tarzıyla yine adından söz ettirdi! Kim der 54?

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck yıllar sonra görkemli bir düğün yapmıştı. İkilinin özel hayatı sık sık gündeme geliyor. Son olarak evliliklerinde sorunlar olduğu söylenen çiftten Lopez film galasında ortaya çıktı.

54 yaşındaki Lopez galada yine adından söz ettirdi. Netflix filmi Atlas'ın galasında görüntülenen şarkıcı fit görünümüyle dikkat çekti.

Lopez, koltukta bacak bacak üstüne atarak verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.



Her daim sağlıklı beslenen şarkıcının bu muhteşem görünümünün sırrı spor yapmayı ihmal etmemesi.

Yıldızın temel diyeti protein açısından zengin ve besleyici olan organik gıdalardan oluşmakta.







