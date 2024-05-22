MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez gala tarzıyla yine adından söz ettirdi! Kim der 54?

Jennifer Lopez gala tarzıyla yine adından söz ettirdi! Kim der 54?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.05.2024 09:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Affleck ile evliliğinde sorunlar olduğu konuşulan Jennifer Lopez gala için beyazı tercih etti. Lopez'in iddialı seçimi ve fit görünümü yine gündem oldu.

Jennifer Lopez gala tarzıyla yine adından söz ettirdi! Kim der 54?

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck yıllar sonra görkemli bir düğün yapmıştı. İkilinin özel hayatı sık sık gündeme geliyor. Son olarak evliliklerinde sorunlar olduğu söylenen çiftten Lopez film galasında ortaya çıktı.

54 yaşındaki Lopez galada yine adından söz ettirdi. Netflix filmi Atlas'ın galasında görüntülenen şarkıcı fit görünümüyle dikkat çekti.

11

Lopez, koltukta bacak bacak üstüne atarak verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

12
Her daim sağlıklı beslenen şarkıcının bu muhteşem görünümünün sırrı spor yapmayı ihmal etmemesi.

Nefise Survivor Yunanistan'daki o yarışmacıya abayı yaktı! "Sürekli temasta olmak istiyorum" Nefise Survivor Yunanistan'daki o yarışmacıya abayı yaktı! "Sürekli temasta olmak istiyorum"

Yıldızın temel diyeti protein açısından zengin ve besleyici olan organik gıdalardan oluşmakta.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cannes'ı 'sahilde üstsüz poz veren kızların gittiği yerdi' diyerek anlattı! Cannes'ı 'sahilde üstsüz poz veren kızların gittiği yerdi' diyerek anlattı!
Cannes'a sadece ceket giyip geldi! 'Giyinmeyi unutmuş'Cannes'a sadece ceket giyip geldi! 'Giyinmeyi unutmuş'
Cannes tarzı olay oldu! 'Giyinmeyi bilmiyor'Cannes tarzı olay oldu! 'Giyinmeyi bilmiyor'
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
En Çok Okunan Haberler
Seferberlik için 24 yıl sonra yeni dönem! Erdoğan imzaladı

Seferberlik için 24 yıl sonra yeni dönem! Erdoğan imzaladı

Bir tane bile kalmayacak, çalışma başlatıldı

Bir tane bile kalmayacak, çalışma başlatıldı

İstanbul’da İranlı öğretmen skandalı! Öğrenciler anlattı, veliler ayaklandı

İstanbul’da İranlı öğretmen skandalı! Öğrenciler anlattı, veliler ayaklandı

Başka bir kadınla basıldı! Öyle bir şey yaptı ki...

Başka bir kadınla basıldı! Öyle bir şey yaptı ki...

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi!

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi!

Devlet Bahçeli'nin neden hiç evlenmediğini şimdi anladım!

Devlet Bahçeli'nin neden hiç evlenmediğini şimdi anladım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.