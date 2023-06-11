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Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı! Merve Dizdar Ömer'in sezon finali partisine damga vurdu!

11.06.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'ndeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı ödüllü oyuncu, rol aldığı Ömer dizisinin sezon finali partisine damga vurdu. Dizi ekibi Merve Dizdar'ı dakikalarca ayakta alkışladı.

Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı! Merve Dizdar Ömer'in sezon finali partisine damga vurdu!

Merve Dizdar, Nisa karakterini canlandırdığı Ömer dizisinin sezon finali partisine katıldı. Tüm ekibin toplandığı geceye Dizdar damga vurdu. Cannes'da kazandığı ödülle büyük başarı yakalayan Dizdar dakikalarca alkışlandı.

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Ömer dizisi önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümle sezon finali yapacak. Sezon finali partisi için bir mekanda toplanan dizi ekibi, eğlenceli anlar yaşadı.

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Gecenin sonlarına doğru, dizide Ömer'in ablası Nisa'yı canlandıran Merve Dizdar'a arkadaşlarından destek geldi.

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Teşekkür konuşması yapan Dizdar konuşmasını bitirmeden alkışlanmaya başladı.

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Oyuncu arkadaşlarının o anları kayda almasıyla Dizdar'ın heyecanı ekranlara yansıdı.

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Dizdar'ın paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

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