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Canpolat’tan vefa örneği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir vefa örneği sergileyerek, geçirdiği ciddi bir hastalık sonrası belediyeden malulen emekli olan eski belediye personeli Bekir Özbek’i evinde ziyaret etti.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Canpolat’tan vefa örneği

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir vefa örneği sergileyerek, geçirdiği ciddi bir hastalık sonrası belediyeden malulen emekli olan eski belediye personeli Bekir Özbek’i evinde ziyaret etti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası Haliliye Belediyesinden malulen emekliye ayrılan Bekir Özbek’i evinde ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Özbek’in ailesi tarafından samimi bir şekilde karşılanan Canpolat’a Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya da eşlik etti.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Değerli kardeşimiz Bekir Özbek bizim Haliliye Belediyesinin çalışanıydı. Bir hastalık sonrası evde yaşamaya mecbur kaldı. Ancak gördüğümüz kadar Bekir kardeşimiz yaşamdan kopmamış. Ailesi ile güzel bir yaşam geçirmeye çalışıyor. Bizleri davet ettiler. Bizler de davetlerine icabet ettik. Bizleri çok güzel bir şekilde karşıladılar. Bekir beyi de çok iyi gördük. İnşallah hep birlikte kendilerinin yanında olmaya kendilerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Canpolat ve beraberindekiler ziyaretin ardından Özbek ailesinin evinden ayrıldı.

Canpolat’tan vefa örneği

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