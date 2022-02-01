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  4. Cansız bedeni köprüde bulundu! The Walking Dead oyuncusu Moses J Moseley hayatını kaybetti

Cansız bedeni köprüde bulundu! The Walking Dead oyuncusu Moses J Moseley hayatını kaybetti

01.02.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Walking Dead oyuncusu Moses J Moseley 31 yaşında hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Cansız bedeni köprüde bulundu! The Walking Dead oyuncusu Moses J Moseley hayatını kaybetti

Dünyada fenomen haline gelen ve milyonlarca kişi tarafında izlenen The Walking Dead dizisinde zombi rolünde oynayan 31 yaşındaki genç oyuncu Moses J Moseley yaşamını yitirdi. The Walking Dead aktörünün cesedi bir köprüde bulundu.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Tabatha Minchew, doğruladı. Minchew yaptığı açıklamada, "İnanılmaz yetenekli inanılmaz bir insandı. Kesinlikle çok erken gitti. Onunla tanışan herkes ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyor. Herkes hala bu ölüme kafa yormaya çalışıyor, çok özlenecek." ifadelerini kullandı.

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Ailesi oyuncudan haber alamadıklarını ve polise başvurduklarını söyledi. Moseley'in cansız bedeni Çarşamba günü ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
The Walking Dead dizisi
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