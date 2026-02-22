MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tuğba Özay: "Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o"

Oyuncu ve manken Tuğba Özay yine 'kimyasal püskürtme' dedi, paylaşımıyla gündeme geldi. Özay "Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o" diyerek yetkililere sesslendi.

Tuğba Özay: "Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o"

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Tuğba Özay uçakların kimyasal püskürtme yaptığı iddiasını gündeme getirmeye devam ediyor.

Ordu'dan paylaşım yapan Tuğba Özay gökyüzünü göstererek "Uçaklar sorti atarak spreyleme yapıyor. Bu bulut falan değil. Kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o" diyerek gündem oldu.

Tuğba Özay: "Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o" 1

Murat Kurum'a da seslenen Özay "Böyle bir şey olabilir mi her taraf spreylenmiş durumda. Vatandaş bile diyor ki uçaklar spreyleme yapıyor bu izler oluyor bu bulut filan değil. Artık açıklama istiyoruz. Ben babacağımı nefes alamadığı için kaybettim annem de bugün burada fenalaştı" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bulutlara' düşman oldu, çok kızdı! Meclis'i göreve çağırdı 'Bulutlara' düşman oldu, çok kızdı! Meclis'i göreve çağırdı

Tuğba Özay: "Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o" 2
Tuğba Özay devamında "Biliyoruz ki bu küreselcilerin şeytani planlarından biri" ifadelerini kullandı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Destek mesajı sonrası takipten çıktı! "Herkesin bir sabrı var"Destek mesajı sonrası takipten çıktı! "Herkesin bir sabrı var"
Taşacak Bu Deniz'in Esme'sinden reyting itirafı: Korkuyor insan...Taşacak Bu Deniz'in Esme'sinden reyting itirafı: Korkuyor insan...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.