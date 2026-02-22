Tuğba Özay: "Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o"

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Tuğba Özay uçakların kimyasal püskürtme yaptığı iddiasını gündeme getirmeye devam ediyor.

Ordu'dan paylaşım yapan Tuğba Özay gökyüzünü göstererek "Uçaklar sorti atarak spreyleme yapıyor. Bu bulut falan değil. Kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o" diyerek gündem oldu.

Murat Kurum'a da seslenen Özay "Böyle bir şey olabilir mi her taraf spreylenmiş durumda. Vatandaş bile diyor ki uçaklar spreyleme yapıyor bu izler oluyor bu bulut filan değil. Artık açıklama istiyoruz. Ben babacağımı nefes alamadığı için kaybettim annem de bugün burada fenalaştı" dedi.



Tuğba Özay devamında "Biliyoruz ki bu küreselcilerin şeytani planlarından biri" ifadelerini kullandı.