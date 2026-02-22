Seray Kaya'dan Doğukan Güngör yorumu: Herkesin bir sabrı var!

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve test sonucunun pozitif çıkmasının ardından diziden ayrılan Doğukan Güngör'e Seray Kaya'dan destek gelmişti. Ancak destek mesajından kısa süre sonra Güngör arkadaşını takipten çıktı.

Seray Kaya yaşananlara dair “Zor bir süreçti. Ben de bir arkadaşı olarak yanında olmaya çalıştım. Umarım bu sürecin üstesinden hızlı bir şekilde gelir” dedi.

Güngör’ün sosyal medyada kendisini takipten çıkmasıyla ilgili soruya ise Kaya şu sözlerle yanıt verdi:

“Benim kişisel bir problemim yok. Kendisi takipten çıktı. Herkesin bir sabrı var. Eğer görürseniz kendisine neden takipten çıktığını sorarsınız."

Öte yandan Seray Kaya, “Hayatımda kimse yok” diyerek aşk dedikodularını da yalanladı.