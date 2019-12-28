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  4. Cansız nesnelerde siz de yüzler görüyor musunuz?

Cansız nesnelerde siz de yüzler görüyor musunuz?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Pareidolia, bir nesneyi olmadığı bir şeye benzetmektir en bilinen örneği ise cansız nesnelerde insan yüzüne benzer şeyler görmektir. Peki pareidolia nedir? İşte Pareidolia uzmanı Sanatçı Keith Larsen'ın çizimleri...

Pareidolia, kişinin karşılaştığı bir duyumu bildiği bir nesne, örüntü ya da anlam olarak yanlış algılamasıdır. Bulutları nesnelere benzetmek, cansız nesneleri ya da soyut görüntüleri insan yüzüne benzetmek ve müzik dinlerken olmayan bir kelime duymak yaygın pareidolia örnekleridir.

Her insan cansız nesnelerde insan yüzü göremez, pareidolia biraz da yaratıcılık ve beceri işidir. Sanatçı Keith Larsen tam bir pareidolia uzmanı, cansız nesneleri olmadıkları şeylere benzetme konusunda çok yaratıcı. Bu yaratıcılığını çizim kabiliyeti ile birleştirince ortaya çok eğlenceli çizimler çıkmış. Keith çoğu zaman insanların, cansız nesneler üzerinde gösterdiği yüzleri görememesi üzerine bunları çizmeye karar vermiş.

İşte Kieth’in gördüğü yüzlerden bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Keith Larsen pareidolia

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