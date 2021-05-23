SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Cansu Bektaş'tan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya

Cansu Bektaş'tan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya

23.05.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan organizasyonda kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş, dünya şampiyonu oldu.

Cansu Bektaş'tan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli sporculardan Cansu Bektaş, koparmada 70, silkmede 84 ve toplamda 154 kiloyla 3 altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Melisa Güneş ise koparmada 69 kiloyla gümüş, silkmede 80 kiloyla bronz ve toplamda 149 kiloyla gümüş madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli halterci Cansu Bektaş, İstiklal Marşı'nı okuttukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Organizasyona çok yoğun bir programla hazırlandığını aktaran Cansu, "Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmak beni çok mutlu etti. İnşallah daha nice madalya ve şampiyonluklar kazanacağım" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Ferrari, 573 gün sonra ilk sırada!Ferrari, 573 gün sonra ilk sırada!
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Sinovac ve BioNTech aşılarıyla önemli gelişme: Kısa sürede açıklayacağız

Sinovac ve BioNTech aşılarıyla önemli gelişme: Kısa sürede açıklayacağız

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim için Barcelona iddiası

Fatih Terim için Barcelona iddiası

Golcü isimden F.Bahçe ve G.Saray itirafı

Golcü isimden F.Bahçe ve G.Saray itirafı

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.