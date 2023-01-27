Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı! Aklı kedilerinde...

Başarılı oyuncu Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında can ve mal kaybı olmazken, oyuncu açıklamalarda bulundu.

Dere, yangının yatak odası kısmından çıktığını söyleyerek, sebebi de açıkladı. Yangının ardından olaya ekiple müdahale ederken, Cansu Dere de ifade verdi.

KEDİLER MUMLARI DEVİRMİŞ OLABİLİR

Ünlü oyuncu, evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti. Sabah'ın haberine göre; Cansu Dere, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İçerideki kedilerin dumandan etkilendi. Şu anda ise sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi yok."

