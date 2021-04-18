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Cansu Özbay: Şampiyonlar Ligi kupasını alacağız

18.04.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank’ın milli voleybolcusu Cansu Özbay, Sultan Ligi’ni kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, CEV Şampiyonlar Ligi’nde de kupayı alacaklarını söyledi.

VakıfBank’ın başarılı oyuncularından Cansu Özbay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Sultanlar Ligi’nde kazandıkları şampiyonluk ve oynayacakları CEV Şampiyonlar Ligi finali hakkında açıklamalarda bulundu.

Lig kupasını aldıkları kupa için mutlu olduğunu söyleyen Özbay, "Son maçı oynayamadan kupayı kaldırdık, üzgünüm. Ama zaten 2 sezonda 2 maç kaybettik. Bu kupayı çok hak ettik. Keşke herkes bir arada olsaydı da öyle kutlayabilseydik. Maçtan sonra o son sayıyı aldıktan sonra ama sonuçta böyle olması gerekiyordu. Zor bir sezondu. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi finalindeki rakipleri İtalyan temsilcisi Imoco Volley hakkında da konuşan milli voleybolcu, "Rakibimiz kesinlikle çok iyi. Onlar da bizim gibi dünyanın en iyi takımlarından biri. Oraya kupayı almak için gideceğiz. Eminim ki çok güzel bir maç olacak. Voleybolseverler açısından da voleybola doyacaklarını düşünüyorum. Bizim hedefimiz oraya gidip kupayı almak. Kupayı alacağız da" şeklinde konuştu.

Bu sezon çok maç oynadıklarını hatırlatan başarılı oyuncu, "Kolay değil. 1 maç oynuyorsun 2 gün sonra diğer maçı oynamak zorundasın. Ama her zaman kendimizi motive etmek zorundayız. Konsantre etmek zorundayız. Geçen sezon da sezonu tamamlayamadık. Bu sezon da artık yeni kupalar istiyorduk. Hepimizin motivasyonu buydu. O yorgunluğu bu şekilde atlatabildik" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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