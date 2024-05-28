Cansu Taşkın ile pozları ifşa olmuştu! Yılmaz Erdoğan sete ara verilince soluğu lüks yatta aldı

İnci Taneleri dizisi ile gündemden düşmeyen Yılmaz Erdoğan son dönemlerde aşk hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Taşkın, verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı haberlerini doğrulamıştı.

Taşkın'ın Erdoğan’la birlikte çekilen samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Görüntüleri Taşkın'ın kardeşinin yayınladığı belirtilmişti.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SEZON FİNALİ YAPMIŞTI!

İnci Taneleri dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finali yapmasından sonra soluğu Bodrum'da aldı.

Alem dergisi tarafından lüks bir yatta görüntülenen Erdoğan'ın pozları sosyal medyada çok konuşuldu.







