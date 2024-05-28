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Hem ıslak hem kuru kullanım! Çok satan Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
28.05.2024 15:32
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Saç, sakal tıraşı sizin için masraflı bir hal almaya başladıysa, bakım rutininize ev hijyeninde ve konforunda devam etmeye ne dersiniz? Bunun için öncelikle kaliteli bir tıraş makinesine ihtiyacınız var. Şöyle, kaliteli ve uzun ömürlü bir ürün arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti ile tanışma vakti! Bugüne özel indirimde olan cihazı sizin için inceledik, kullanıcıların yorumlarına da yer verdik. Gelin, detaylara geçelim.

Hem ıslak hem kuru kullanım! Çok satan Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti indirime girdi

Kusursuz bir görünüm için kişisel bakım oldukça önemli. Günümüz teknolojisi sayesinde artık erkekler de ideal bakımı sağlamak için pratik ve etkili ürünlere sahip olabiliyorlar. Erkeklerin bakım rutininin vazgeçilmez bir parçası olan tıraş için piyasada pek çok ürün bulunsa da bazı ürünler kullanıcı dostu özellikleri ve pratikliğiyle bir adım öne çıkıyor. Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti de onlardan biri ve bugüne özel indirimli fiyatıyla satışta! "Mükemmel bakım sadece bir adım uzakta!" diyor ve sizi geçen ayın en çok satan cihazıyla tanıştırmak istiyoruz. İşte detaylar!

Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG5920/15

Adsız tasarım - 2024-05-28T151135.166

BeardSense teknolojisi sayesinde kıl kökünü algılayarak yoğunluğuna göre bir kesme performansı sağlayan Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti; kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar. Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar yağlamaya gerek kalmadan ilk günkü keskinliğini korur. Yüz, saç ve vücut için kullanılan çok amaçlı başlıkları sayesinde tepeden tırnağa tüm bakım ihtiyacınızı karşılayan cihaz, hem ıslak hem kuru kullanılabilir. Ayrıca tüm başlıkları musluk altında yıkanabilir. 1 saat şarj ile 120 dk performans sunan bakım seti; baş, yüz, sakal, vücut tüyleri ve kulak/burun tüyleri dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahiptir ve kişisel bakımı pratik hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Malzeme kalitesi de çalışma performansı da çok iyi. Başlık ihtiyacınıza göre model belirlemekte fayda var. Gereksiz başlıklar için ilave para ödemeye gerek yok."

  • "Beklentimi fazlasıyla karşıladı. Hızlı kargo."

  • "Başarılı. Gerçekten fiyatını hak eden bir ürün. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İçerisinden çıkan farklı amaçlara göre 10 adet tarağı ile fazlasıyla yeterli. Güç olarak bence kafi. Gayet güzel kesim yapıyor. Bu fiyata gayet güzel bir ürün."
Ürünü İncele

Bu içerik 28 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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