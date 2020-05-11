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Cansu Tosun anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozlarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 02:14 | Son Güncelleme

Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Cansu Tosun, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Cansu Tosun anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozlarını paylaştı

8 aylık hamile olan oyuncu Cansu Tosun, bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile beraber Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ayvacık'ta inzivaya çekilen Tosun'dan yeni pozlar geldi.

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Takipçileri Tosun'un paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Takipçileri 8 aylık hamile olan Cansu Tosun'un paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdırdı.

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BEBEKLERİNİN ADINI AÇIKLAMIŞTI

Bebeklerinin adını Marsel koyacaklarını açıklayan Erkan Kolçak Köstendil ise "Allah nasip ederse baba olacağım. Gezegene hayırlı bir evlat olsun. Cinsiyeti belli oldu ama inşallah benden bir tane daha dünyaya gelmez. İki tane benden dünyaya çok. Erkek olacak dediler" ifadesini kullanmıştı.


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