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Cansu Tosun suda doğum yapmış! O anları doktoru paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

Cansu Tosun’un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Çukur'un başarılı oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun’un o anlarını doktoru Yusuf Olgaç Instagram’da paylaştı.

Cansu Tosun suda doğum yapmış! O anları doktoru paylaştı

İki yıl önce evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geçtiğimiz aylarda oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.

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Cansu Tosun oğlu Marsel'i 14 Temmuz'da dünyaya getirmişti. Doktoru Yusuf Olgaç'ın yaptığı paylaşımla doğumun suda gerçekleştiği ortaya çıktı.

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Dr. Olgaç, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup şöyle yazdı:

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"Doğum için Hollanda’yı seçmişlerdi. Salgın, sınırları kapatınca kavuşma anı için yeni plan yaptılar. Erkan, Marsel'i gördüğü an, gözyaşlarını akıttı. Filmlerinde mutluluk gözyaşı dökmesi gerekirse bu anı hatırlaması yeterli."

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