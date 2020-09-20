Cansu Tosun suda doğum yapmış! O anları doktoru paylaştı

İki yıl önce evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geçtiğimiz aylarda oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.



Cansu Tosun oğlu Marsel'i 14 Temmuz'da dünyaya getirmişti. Doktoru Yusuf Olgaç'ın yaptığı paylaşımla doğumun suda gerçekleştiği ortaya çıktı.



Dr. Olgaç, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup şöyle yazdı:

"Doğum için Hollanda’yı seçmişlerdi. Salgın, sınırları kapatınca kavuşma anı için yeni plan yaptılar. Erkan, Marsel'i gördüğü an, gözyaşlarını akıttı. Filmlerinde mutluluk gözyaşı dökmesi gerekirse bu anı hatırlaması yeterli."

