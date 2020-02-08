Cansu Tosun yeni imajı ile New York’ta

Sevilen oyuncu Cansu Tosun, rol aldığı Afganistan yapımı ‘I Am You' filmi için Roma'nın ardından bu kez New York'taydı. Avrupa prömiyerini 14'üncü Roma Film Festivali'nde yapan film, ABD vizyonu öncesi New York'ta gerçekleşen galayla sinemaseverlerle buluştu.

HAMİLELİK HEYECANI

Hamilelik heyecanının yanı sıra Luc Besson'un son filmi ‘Anna'nın ardından ‘I Am You' ile de kariyerindeki uluslararası yolculuğuna devam eden Tosun, yeni imajıyla kırmızı halıda dikkatleri üstüne çekti. Filmin yönetmeni Sonia Nassery Cole ve ekibin bir kısmının katıldığı galada Tosun, basının sorularını da yanıtladı. Canlandırdığı rolün onun için farklı bir zorluk olduğunu söyleyen oyuncu, bir aktris olarak kendisine unutulmaz bir deneyim kattığını dile getirdi.

Mültecilik meselesini merkezine yerleştiren ‘I Am You', yakında Türkiye'de de vizyona girecek.



