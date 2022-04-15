Cansuyu Derneğinden Endonezya'ya yardım

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan yardımları kapsamında Endonezya'daki sel mağdurlarına kumanya dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl ramazan ayında "Kazancımız Allah için verdiğimizdir" sloganı ile yurt içinde ve mazlum coğrafyalarda yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu ekipleri, son olarak Asya ülkesi Endonezya'nın Açe bölgesinde sel mağdurlarına ulaştı.

İçerisinde temel gıda malzemeleri olan ve bir ailenin ramazan ayı boyunca sahur ve iftarını yapabileceği şekilde hazırlanan ramazan kumanya paketleri binlerce muhtaca ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, yoğun yağış alan Endonezya'nın Açe bölgesinde yakın zamanda meydana gelen sel felaketi nedeniyle insanların evlerini kaybettiklerini, bölgedeki tabiatın ve altyapının tahrip olduğunu aktardı.

Buradaki halkın yaralarını sarmak ve ramazan ayının bereketini Endonezyalılar ile paylaşmak için yardım organizasyonu düzenlediklerini belirten Değirmenci, hayırseverlerin emanetleri olan ramazan kumanyalarını binlerce mağdura ulaştırdıklarını bildirerek, ramazanın bereketi ve sevincini mazlum coğrafyalarla paylaşmayı sürdürdüklerini ifade etti.

