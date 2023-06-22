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Çapa Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası

22.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen Furkan Torman’ın davasında karar açıklandı.

Mahkeme, sanığı 2 ayrı suçtan toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne yakınını getiren Furkan Torman, maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle hastane personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada Furkan Torman, Babayiğit’i darp etmişti. Yaşanan arbede esnasında sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ise Torman’ın sırtına bant makinesi ile vurmuştu. Olaya ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki sanık Rıfat Babayiğit’in avukatı ile müşteki sanık Furkan Torman’ın avukatı hazır bulundu.
Duruşmada müşteki ile sanık avukatları, önceki savunmalarını tekrarladıklarını ve müvekkillerinin beraatlarını talep ettiklerini söyledi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, müşteki sanık Furkan Torman’ı, ‘tehdit’ suçundan 5 ay hapis, ‘kamu görevlisini kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, müşteki sanık Rıfat Babayiğit’i ise ‘silahla basit yaralama’ suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Furkan Torman’ın ’yaralama’ ve ’tehdit’ suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit’in ise Torman’a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu ve darp raporunun da bu yönde olduğu gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

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