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Cappie Pondexter kayıp! Evinde bulunamadı...

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.10.2020 21:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberleri... Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen basketbolcu Cappie Pondexter ile ilgili flaş gelişme! Pondexter'ın, birkaç gündür kayıp olduğu belirtildi. Peki Cappie Pondexter kimdir? İşte detaylar...

Cappie Pondexter kayıp! Evinde bulunamadı...

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen WNBA yıldızı Cappie Pondexter'a birkaç gündür ulaşılamıyor.

Pondexter’in ortadan kaybolmasıyla ilgili haberler ilk olarak Çarşamba akşamı Twitter'da duyuruldu.

Daha sonradan hesabını silen bir kişi, Pondexter'ın Chicago'da kaybolduğunu bildiren bir tweet attı.

ABD basınında çıkan haberler göre ise, polis Pondexter'ın kayıp olduğunu teyit etti ve soruşturma başlattı. (Ajansspor)

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