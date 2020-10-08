Cappie Pondexter kayıp! Evinde bulunamadı...

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen WNBA yıldızı Cappie Pondexter'a birkaç gündür ulaşılamıyor.
Pondexter’in ortadan kaybolmasıyla ilgili haberler ilk olarak Çarşamba akşamı Twitter'da duyuruldu.
Daha sonradan hesabını silen bir kişi, Pondexter'ın Chicago'da kaybolduğunu bildiren bir tweet attı.
ABD basınında çıkan haberler göre ise, polis Pondexter'ın kayıp olduğunu teyit etti ve soruşturma başlattı. (Ajansspor)
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