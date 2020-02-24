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Çapraşık dişlere dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 24.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, çapraşık dişlerin tam olarak temizlenmesi mümkün olmadığı için diş kayıplarına sebep olabildiğini söyledi.Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Ortodonti, dişlerin çene ardındaki çapraşıklıklarının tedavisini içeren bilim dalı.

Çapraşık dişlere dikkat

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, çapraşık dişlerin tam olarak temizlenmesi mümkün olmadığı için diş kayıplarına sebep olabildiğini söyledi.
Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Ortodonti, dişlerin çene ardındaki çapraşıklıklarının tedavisini içeren bilim dalı. Çapraşık dişler sadece istenmeyen estetik bir görünüme sebep olmaz; aynı zamanda ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, ne kadar iyi fırçalanırsa fırçalansın, tam olarak temizlenmesi mümkün olamayacağı için ileride diş kayıplarına, çürüklere ve diş eti rahatsızlıklarına sebep olabilirler. Yetersiz çiğneme fonksiyonu nedeniyle eklem ve mide rahatsızlıklarına da yol açabilirler. Bu nedenle sadece estetik kaygılar yüzünden değil, ağız hijyeninin sağlanabilmesi ve ileride yaşanabilecek rahatsızlıkların önüne geçmek için de ortodonti tedavileri gerekli. Bu nedenle çocuklar karışık dişlenme döneminden itibaren (6-7 yaş) mutlaka bir ortodontist tarafından muayene edilmeli. Erken teşhis tedavi sürecini kısaltabilir” dedi.
Ortodonti tedavilerinin uzun bir süreçte tamamlanabildiği için hekim ve hasta ilişkisinin çok önemli olduğunu ifade eden Dt. Uzunpınar, “Ortodontik tedavi son yıllarda sadece çocuk ve gençler için değil, yetişkinler tarafından da tercih ediliyor. Birçok hasta ortodontik tedavinin sosyal hayatını etkileyeceği düşündüğü için son yıllarda ortodontide de daha estetik çözümler geliştirildi. Artık alternatif ortodonti tedavileri sayesinde birçok hasta rahatlıkla tedavilerini devam ettirebiliyor. İnvisalign sistemi bu estetik çözümlerde biri. Neredeyse görünmeyen şeffaf, istenildiğinde çıkartılabilen seri halinde ’aligner’ adı verilen düzleştiriciler kullanılıyor. Bu düzleştiriciler hastaya özel üretiliyor ve seri halinde üretildiği için 2 haftada bir sıradaki düzleştirici ile değiştiriliyor. Her düzleştirici değiştirildiğinde dişler yavaş hareket ediyor ve tedavi bitiminde istenilen görüntüye ulaşılıyor. Tedavi süresi yaklaşık 1 1,5 yıl kadar sürüyor. Tedavi süresi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor” açıklamalarında bulundu.

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