Caprice Bourret kadınlara seslendi: Kocalarınıza her zaman 'evet' demelisiniz

Ünlü Caprice Bourret kadınlara ilginç tavsiyeler verince gündem oldu. Ünlü modele göre kadınlar kocalarına her zaman "Evet" demeli ve yatak odasında asla şikayet etmemeli.

Amerikalı model Caprice Bourret bu açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Bazı kadınlar Amerikalı model Caprice Bourret'i bu açıklamaları yüzünden eleştirdi.

Caprice Bourret açıklamasının devamında kadınların düzenli olarak kocalarıyla cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Bourret "Erkekler basit yaratıklardır; onları beslersiniz, onlara iltifat eder ve seks yaparsınız mutlu olurlar" dedi.

49 yaşındaki iki çocuk annesi Caprice, 54 yaşındaki kocası Ty Comfort ile düzenli olarak seks yaptığını söyledi. Ünlü isim tavşan gibi olduğunu da söyledi.

