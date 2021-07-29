MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Caprice Bourret kadınlara seslendi: Kocalarınıza her zaman 'evet' demelisiniz

Caprice Bourret kadınlara seslendi: Kocalarınıza her zaman 'evet' demelisiniz

29.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı model Caprice Bourret ilginç açıklamalarıyla gündem oldu. Caprice Bourret kadınların düzenli olarak kocalarıyla seks yapmayı kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Caprice Bourret kadınlara seslendi: Kocalarınıza her zaman 'evet' demelisiniz

Ünlü Caprice Bourret kadınlara ilginç tavsiyeler verince gündem oldu. Ünlü modele göre kadınlar kocalarına her zaman "Evet" demeli ve yatak odasında asla şikayet etmemeli.

Amerikalı model Caprice Bourret bu açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Bazı kadınlar Amerikalı model Caprice Bourret'i bu açıklamaları yüzünden eleştirdi.

Caprice Bourret açıklamasının devamında kadınların düzenli olarak kocalarıyla cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Bourret "Erkekler basit yaratıklardır; onları beslersiniz, onlara iltifat eder ve seks yaparsınız mutlu olurlar" dedi.

Ekran Alıntısı

49 yaşındaki iki çocuk annesi Caprice, 54 yaşındaki kocası Ty Comfort ile düzenli olarak seks yaptığını söyledi. Ünlü isim tavşan gibi olduğunu da söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNEREski güzellik kraliçesi eskort çıktı!Eski güzellik kraliçesi eskort çıktı!
İddialı pozuyla mesajını verdi: Köpek gibi çalışıp...İddialı pozuyla mesajını verdi: Köpek gibi çalışıp...
Anahtar Kelimeler:
Model
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem

ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Evler boşaltıldı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Evler boşaltıldı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fotoğraflar sızdı! "Cinsel temas yoktu"

Fotoğraflar sızdı! "Cinsel temas yoktu"

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.