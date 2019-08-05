Cara Delevingne ile Ashley Benson evlendi mi?

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne'nin (26) kız arkadaşı Ashley Benson'la (29) bu yılın başında gizlice nikah kıydığı iddia edildi.

ABD'nin eğlence merkezi olarak bilinen Las Vegas'ta düzenlenen Elvis Presley temalı evlilik seremonisinin 245 sterline mal olduğu öne sürüldü. Nikaha aralarında Charlize Theron, The Jonas Brothers ve Sophie Turner'ın da olduğu ünlülerin katıldığı konuşuluyor.

Törende iki gelinin siyah giydiği, Pretty Little Liars dizisinin yıldızı Ashley'in bir buket çiçek taşıdığı söyleniyor.

İki isme de yakın olan ancak ismini açıklamayan kaynak, iddialarının kanıtı olarak ise ikilinin parmaklarındaki evlilik yüzüklerini gösterdi.

Ancak Cara Delevingne ve Ashley Benson'ın yüzükleri geçen ay 'Nişanlandılar' olarak magazin manşetlerinde yer almıştı.

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde de 360 pounda aldıkları fantezi koltuğunu eve sokarken görüntülenmiş ve gündem olmuşlardı.

