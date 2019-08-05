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Cara Delevingne ile Ashley Benson evlendi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Adı daha önce Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Michelle Rodriguez ve St. Vincent ile evlilik iddialarına karışan Cara Delevingne'nin bu kez imzayı attığı iddia edildi. Cinsel kimliğini saklamayan ünlü model ve oyuncunun sevgilisi Ashley Benson ile evlendiği konuşuluyor.

Cara Delevingne ile Ashley Benson evlendi mi?

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne'nin (26) kız arkadaşı Ashley Benson'la (29) bu yılın başında gizlice nikah kıydığı iddia edildi.

ABD'nin eğlence merkezi olarak bilinen Las Vegas'ta düzenlenen Elvis Presley temalı evlilik seremonisinin 245 sterline mal olduğu öne sürüldü. Nikaha aralarında Charlize Theron, The Jonas Brothers ve Sophie Turner'ın da olduğu ünlülerin katıldığı konuşuluyor.

Törende iki gelinin siyah giydiği, Pretty Little Liars dizisinin yıldızı Ashley'in bir buket çiçek taşıdığı söyleniyor.

İki isme de yakın olan ancak ismini açıklamayan kaynak, iddialarının kanıtı olarak ise ikilinin parmaklarındaki evlilik yüzüklerini gösterdi.

Ancak Cara Delevingne ve Ashley Benson'ın yüzükleri geçen ay 'Nişanlandılar' olarak magazin manşetlerinde yer almıştı.

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde de 360 pounda aldıkları fantezi koltuğunu eve sokarken görüntülenmiş ve gündem olmuşlardı.

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Cara Delevingne ile Ashley Benson Cara Delevingne

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