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Cara Delevingne itiraf etti: Seks oyuncaklarını...

16.02.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Cara Delevingne itiraf etti: Seks oyuncaklarını...

Ünlü model Cara Delevingne seks oyuncakları markası üzerine kafa yormaya başladığından bu yana cinselliğe dair arkadaşlarıyla ilginç muhabbetler ettiğini söyledi.

Cara Delevingne'nin, geçen sonbaharda Lora DiCarlo seks oyuncakları markasının ortağı ve yaratıcılık danışmanı olmuştu. Görünüşe göre modelin bu işinden sonra arkadaşları olağandışı hediyeler alıyor.

Pharrell Williams'ın podcast programının yeni bölümüne katılan model, "Arkadaşlarım, 'Noel'de ne alacağımı biliyorum' diye düşünür. Bilirsiniz seks oyuncakları gönderiyordum. 'Mutlu orgazmlar' demişim gibi oluyordu" ifadelerini kullandı.

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Page Six'in haberine göre pazartesi yayımlanan programda model şunları söyledi: "Ama özellikle şimdi, her zamankinden daha fazla, bence bu tür şeylerin tadını çıkarmak için gerçekten harika bir zaman."

'BİZ BUNA SEKS TEKNOLOJİSİ DİYORUZ'

Delevingne ayrıca sahiplerinden biri olduğu ve yaratıcı danışmanlık yaptığı markasına dair de konuştu.

Ekran Alıntısı

"Oyuncak demektense biz buna seks teknolojisi diyoruz. Bu bir teknoloji ve gerçekten eğlenceli" diyen güzel model böyle bir marka üzerinde çalışmanın kendisini cinselliğe dair konuşmaya teşvik ettiğini ve daha önce erkek arkadaşlarıyla hiç yapmadığı ilginç muhabbetler yapmasını sağladığını söyledi.

Delevingne geçmiş ilişkilerine dair de şu ifadeleri kullandı:

"Neyi sevdiğimi asla söylemezdim ya da ne istediğimi sormazdım. Bir şekilde bunu çözeceklerini varsayardım. Ama hayır bu şekilde yürümüyor. Sormanız gerekiyor, bunun hakkında konuşmanız gerekiyor."

Model geçen yıl verdiği bir röportajda "panseksüel" (cinsiyet ayrımı yapmaksızın kişilere ilgi duyabilme) olduğunu söylemişti.

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