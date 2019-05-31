Cara Delevingne ve Ashley Benson fantezi koltuğu aldı

Cara Delevingne ve sevgilisi Ashley Benson 360 pound'luk (2700 TL) fantezi koltuğu alırken görüntülendi.

Yeni erotik koltuklarını eve götürürken birbirlerinin gözlerinin içerisine bakarak gülümsemeden duramadılar.

Cara, bir süre önce yaptığı bir röportajda eski ilişkilerinden ve cinsel hayatından bahsetmişti.

Yatak odasında oldukça cesur olduğunu dile getiren Cara, şunları eklemişti:

"Karşımdaki insana sevgimi gösterme konusunda çok iyiyim. Yatakta da öyle... Genelde zor zevk aldığım için hep karşı tarafı mutlu eden insan olurdum.

Bana göre karşımdaki insana verilebilecek en güzel hediye orgazm. Eskiden gece kulüplerine giderdim ama artık evde kalıp seks yapmayı tercih ediyorum."

