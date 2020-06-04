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Cara Delevingne panseksüel olduğunu ilk kez itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

Cara Delevingne'nin yıllardır panseksüel olduğu biliniyordu fakat ünlü model bunu hiçbir zaman dile getirmemişti. Delevingne, yaptığı bir açıklama ile kendisini panseksüel olarak tanımladı.

Cara Delevingne panseksüel olduğunu ilk kez itiraf etti

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, geçen ay sevgilisi Ashley Benson ile yollarını ayırdı. Bir süre sessizliğini koruyan Delevingne, dün Variety’ye verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı.

Dergi ile bir Zoom görüşmesine katılan 27 yaşındaki model “Bazen kendimi çok kadınsı, bazen de çok erkeksi hissediyorum” dedi ve kendisini tanımlaması istendiğinde ise “Her zaman panseksüel olarak kalacağım” diyerek, tüm cinslere ilgi duyduğunu belirtti.

Cara Delevingne ve Ashley Benson fantezi koltuğu aldıCara Delevingne ve Ashley Benson fantezi koltuğu aldı

Geçen yıl Bella Thorne ve Miley Cyrus da panseksüel olduklarını açıklamıştı.

PANSEKSÜEL NE DEMEK?

Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor. Bu cinsel yönelim, sadece yaşayan insanlara karşı duyulan bir yönelimdir. Panseksüellik estetik temeller üzerine gelişmiş bir cinsel yönelim olup, biyolojik cinsiyet ayrımı yapmaksızın karşı ya da aynı cinse karşı duyulan cinsel hazzın varlığını ifade eder.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vaaaayyy beee,neler var dünyada,BU ÜNLÜLERDE OLMASA HİÇ BİR ŞEY ÖĞRENMEDEN GÖÇÜP GİDİCEZ DÜNYADAN.GİZLİ KİM BİLİR NE KADAR VARDIR.
kisaca lut kavviminin artiklari...
YA DESENE KISACA hastayım hasta
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