Cara Delevingne tatilde gizemli kadın arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi

29 yaşındaki ünlü model ve aktris Cara Delevingne, seyahat eden birçok ünlünün popüler tatil noktası olan kuzey İtalya'nın Portofino kentine gitti.

Yaz tatilinde dinlenen ünlü model, esmer bir kadın arkadaşıyla samimi bir an yaşarken görüldü.

Kendini daha önce biseksüel olarak tanımlayan Cara, arkadaşını öpmek için eğilirken üzerinde belirgin bir reggae ikonu Bob Marley baskısı olan siyah bir gömleğiyle dikkat çekti.



İngiliz yıldız, rahat görünümünü mavi plaj şortu ile tamamlarken, nemli saçları ılık Akdeniz iklimini oluşturduğu dağınık saçlarıyla tatilde rahatlığı ön plana çıkardığını gözler önüne serdi.



