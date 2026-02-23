MAGAZİN

Gonca Vuslateri'nin sarı saçları sosyal medyayı ikiye böldü! Ceylan'a benzetildi

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde rol alan ve yeni projelerle gündeme gelen Gonca Vuslateri saçlarını sarı yaptı. Oyuncunun son pozları Ceylan'a benzetildi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yer aldığı projelerle ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık gündeme geliyor. Ömür Usta dizisiyle ekrana dönmesi beklenen Vuslateri değişen imajıyla dikkat çekti.

Sürekli ertelenen dizinin akıbeti bilinmezken Gonca Vuslateri'nin bir yandan yeni projelerle ilgilendiği de konuşuluyordu.

Ruhsar'', ''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi birçok yapımda yer alan Vuslateri saçlarını sarı yaptı.

Sosyal medyada yeni imajıyla pozlarını paylaşan oyuncu görünümüyle takipçilerini ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar ünlü oyuncuyu türkücü Ceylan’a benzetirken sarı saçları ve iddialı kombin tercihiyle dikkat çeken Gonca Vuslateri'yi hayranları ise çok beğendi.

Gonca Vuslateri
