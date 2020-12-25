Cardi B, 5.8 milyon dolarlık malikanesini süslerse... Olay oldu

2 bin metrekare büyüklüğünde olan evin beş yatak odası, yedi banyosu, dört küçük banyosu var. Avrupa stili yapılmış yapıda özel bir bahçe, havuz ve şarap mahzeni bulunuyor.

Bir çocuk annesi olan Cardi B, videoda sütunların etrafına sarılmış ve zarif bir şekilde aydınlatılmış pembe, beyaz ve yeşil çiçeklerle süslü evinin girişinde yürüdü.

Cardi B, 5.8 milyon dolarlık evinin dekorasyonunu Instagram’ında paylaşmıştı. Şarkıcı Los Angeles ve New York’ta olduğu için evinin yeni yıl dekorunu henüz görebildiğini söylemişti.

Ünlü rapçi Cardi B. yine gündem olmayı başardı. Cardi B. ve kocası Offset, bir servete mal olan evlerini alışlarının birinci yıl dönümünü kutladı.

Oturma alanına bakan çok sayıda balkon var.

1.800 şişelik şarap mahzeni.

Zeminden tavana mermer kaplı, görkemli sütunlar, muazzam bir oturma alanı bulunan ev bir kraliçe için inşa edilmişti. Hayranlarına 88 bin dolarlık çanta önerisi veren Cardi B son zamanlarda servetiyle övündüğü için eleştirilmişti.

HAYRANLARINDAN TEPKİ GÖRDÜ

Hayranları ünlü rapçinin servetinin bir kısmını bağışlamasını istiyor.

Harcamalarıyla ilgili attığı tweeti eleştiren hayranlarından biri “Ayrıcalıklı olduğun için bir el çantasına bu kadar para harcayabiliyorsun. Bu para, birçok insanın bir yılda kazanabileceğinden daha fazla” dedi.

Başka bir hayranı ise “Aç insanlara bağış yap. Böyle tweetler yüzünden zenginleri yiyeceğiz” dedi. Bir diğer hayranı ise “İnsanlar burda acı çekiyor. Kirasını ödeyemiyor veya yemek alamıyor. Sense kalkmış böyle bir parası olan el çantasından bahsediyorsun. Paranı neden hayranlarına bağışlamıyorsun? Bu kadar para harcayabilmenin nedeni biziz” dedi.

Kendisine gelen tepkilere hızla yanıt veren Cardi B, geçen yıllarda yaptığı bağışları hatırlattı. Koronavirüs destek fonunda kullanılmak üzere 1 milyon dolar bağışlayan Cardi B, New York bölgesindeki sağlık çalışanları için 20.000 yemek paketi göndermişti.

Para harcama alışkanlıklarını savunan Cardi B “Baba tarafından 7 amcam, 3 halam var, anne tarafından 9 teyzem ve 3 dayım var. Pandemi nedeniyle onlara da yardım ettim. Eğer paramı savuracaksam bunu size soracak değilim, teşekkür ederim” dedi.



