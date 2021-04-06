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Cardi B’den edepsiz itiraf: 'Kayıttan hemen sonra seviştik'

06.04.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cardi B, 2017 yılında o dönem henüz evlenmediği Offset ile ilk kez birlikte düet yaptıkları Um Yea şarkısı hakkında çılgınca bir itirafta bulundu! Cardi B, stüdyodaki kayıt biter bitmez Offset’le orada seviştiğini söyledi.

Cardi B’den edepsiz itiraf: 'Kayıttan hemen sonra seviştik'

Grammy Ödüllü rapçi Cardi B, kocası Offset ile ilk kez kayıt yaptığı Um Yea şarkısı hakkında daha önce söylemediği bir itirafta bulundu. Çılgın şarkıcı, bu edepsiz itirafını Twitter hesabından paylaştığı bir sesli tweet’le anlattı.

“Bu tuhaf romantik hikayeyi anlatmak istiyorum diye söze başlayan Cardi B, kocası Offset’le yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla dile getirdi. "Şarkıyı yazarken ve söylerken, bana bakmaya ve gülümsemeye devam etti, o şarkıyı hazırlarken ben de ona eşlik ettim. Gözlerimizi birbirimizden alamıyorduk" diye devam etti. Şarkının kaydı başarılı bir şekilde sona erdikten hemen sonra sevştiklerini itiraf etti.

CARDİ B VE OFFSET 2017’DE EVLENDİ

2017 yılında tanışıp, aynı yıl evlenen ikili 2018 yılında kızları Kulture Kiari Cephus'u kucaklarına aldı.

Rihanna ve Jay-Z'yi rol modelleri olarak gördüğünü söyleyen Cardi B, şarkıcılığın yanı sıra 'büyük bir marka inşa etmek' istediğini söyledi. 'Milyar dolarlık bir kadın olmak istiyorum.' diyen şarkıcı, her şey doğru stratejiyle alakalı dedi.

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Cardi b Offset
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