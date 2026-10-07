Aşk ve Taht için erken final kararı! 'Yazık oldu'

Atv’nin Taylan Biraderler’in yönettiği yeni dönem dizisi “Aşk ve Taht” için erken final kararı verildi.

Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat rolüyle başrolünü oynadığı dizinin ilk 5 bölümü çekilmiş ve son bölüm reytinglerine göre hareket edilmek için projeye 3 gün repo verilmişti.

Ancak son gelen reytingler beklentiyi karşılamadı ve dizinin 5. bölümde final yapacağı öğrenildi. Aşk ve Taht dizisi bu akşam 5. bölümüyle ekranda olacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında 'final' ibaresinin yer almaması ise kafaları karıştırdı.

YORUM YAĞDI

Aşk ve Taht için sosyal medyada; 'Yazık oldu bu diziye', 'Bu dizinin kıymetini bilemediler', 'Final olmasın', 'Finali gerçekten hak etmiyor', 'İnşallah devam eder' gibi yorumlar yapıldı.

**AŞK VE TAHT 5. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

“Kalanoroslular bizi düğünde bellerken biz de onları gafil basacağız.” 5. Bölüm 2. Tanıtımı 🔥 #AşkveTaht yeni bölümüyle Çarşamba 20.00’de atv’de. @atvcomtr https://t.co/7oweLqLxRg — Aşk ve Taht (@askvetahtatv) October 3, 2026

AŞK VE TAHT 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

atv'nin, Bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizisi Aşk ve Taht, 5. Bölümüyle ekrana geliyor.

Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer.

Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır.

Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike'nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır.

Adamlarını toplayıp Alaeddin'le Destina'nın izini sürer. Destina'yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür.

Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur. Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin'in tahtı, Destina'nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?