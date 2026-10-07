MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aşk ve Taht için erken final kararı! 'Yazık oldu'

Ekranların sevilen yapımlarıyla ilgili final haberleri peş peşe geldi. Atv'nin yeni sezon için oldukça iddialı başladığı Aşk ve Taht için erken final kararı verildi. Henüz ekran macerasına yeni başlayan dizi reyting savaşına yenik düştü.

Aşk ve Taht için erken final kararı! 'Yazık oldu'
Öznur Yaslı İkier

Atv’nin Taylan Biraderler’in yönettiği yeni dönem dizisi “Aşk ve Taht” için erken final kararı verildi.

Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat rolüyle başrolünü oynadığı dizinin ilk 5 bölümü çekilmiş ve son bölüm reytinglerine göre hareket edilmek için projeye 3 gün repo verilmişti.

Ancak son gelen reytingler beklentiyi karşılamadı ve dizinin 5. bölümde final yapacağı öğrenildi. Aşk ve Taht dizisi bu akşam 5. bölümüyle ekranda olacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında 'final' ibaresinin yer almaması ise kafaları karıştırdı.

YORUM YAĞDI
Aşk ve Taht için sosyal medyada; 'Yazık oldu bu diziye', 'Bu dizinin kıymetini bilemediler', 'Final olmasın', 'Finali gerçekten hak etmiyor', 'İnşallah devam eder' gibi yorumlar yapıldı.

**AŞK VE TAHT 5. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

AŞK VE TAHT 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
atv'nin, Bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizisi Aşk ve Taht, 5. Bölümüyle ekrana geliyor.

Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer.

Aşk ve Taht için erken final kararı! Yazık oldu 1

Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır.

Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike'nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır.

Aşk ve Taht için erken final kararı! Yazık oldu 2

Adamlarını toplayıp Alaeddin'le Destina'nın izini sürer. Destina'yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür.

Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur. Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin'in tahtı, Destina'nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu sahne seyirciyi memnun etmedi! "İzlemeyi bırakacağım"Bu sahne seyirciyi memnun etmedi! "İzlemeyi bırakacağım"
Yoğun bakımdan çıkmak istemişti! Üzen haber Yoğun bakımdan çıkmak istemişti! Üzen haber

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Aşk ve Taht dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.