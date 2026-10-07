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Anne Yarısı'nda Ali ve Bahar birlikte oldu! Seyirci memnun olmadı

Anne Yarısı dizisinin 3. bölümünde Ali ve Bahar'ın birliktelik yaşadıkları sahne sosyal medyada konuşuldu. İddialı sahne seyirciyi pek de memnun etmedi.

Anne Yarısı'nda Ali ve Bahar birlikte oldu! Seyirci memnun olmadı

NOW’ın NTC Medya imzalı yeni dizisi “Anne Yarısı” 3. bölümüyle ekrana geldi.

Ali’nin avlusunda yaşanan olayda yaralanan Zeynep’i Ali hemen hastaneye götürür. Kurşun sıyırmış geçmiştir, kötü bir durum yoktur ama Ali bunu yapan adamlara dersini verir.

Anne Yarısı nda Ali ve Bahar birlikte oldu! Seyirci memnun olmadı 1

Ancak Anne Yarısı'nda asıl şaşırtan sahne ise Ali'nin eski bir arkadaşına rastlamasıyla yaşandı. Eski bir arkadaşıyla karşılaşıp yakınlaşan Ali hızlı çıktı.

Anne Yarısı nda Ali ve Bahar birlikte oldu! Seyirci memnun olmadı 2

Ali ve Bahar'ın birlikte olduğu sahneler sosyal medyada da defalarca paylaşıldı.
Anne Yarısı nda Ali ve Bahar birlikte oldu! Seyirci memnun olmadı 3

Sosyal medyada "Böyle devam ederse izlemeyi bırakacağım", "Bu sahneye gerek var mıydı?", "Ya bu sahne gereksiz geldi", "Ali Zeynep beklerken bu sahne ne alaka", "Sevmedim bu sahneyi", "Dizi reytinglerde tutmayınca böyle sahneler geldi" yorumları yapıldı.

REYTİNGLER HÜSRAN OLDU

Öte yandan Anne Yarısı 3. bölümü reytinglerde bir çıkış elde edemedi. Dizi total'de 3,81 izlenme aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anne Yarısı dizisi
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