Cardi B ikinci kez anne oldu! İşte doğum sonrası pozu

Geçtiğimiz aylarda, Grammy Ödülleri Töreni'nde Megan Thee Stallion ile yaptığı düetle ilk defa canlı performans sergileyen dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B., hamile olduğunu da o gün karnı burnunda sahneye çıkarak duyurmuştu.

28 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, bebeğini dünyaya getirdi.

Ünlü şarkıcı doğum sonrası bu fotoğraf karesi ile müjdeli haberi takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

Gebelikten ötürü göğüs bedeni büyüyen ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından göğüslerini 18.6 milyon takipçisine paylaşarak, "Sizce yeni sütyen bedenim kaç?" diye sormuştu.



