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Cardi B ikinci kez anne oldu! İşte doğum sonrası pozu

07.09.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran ve karnı burnunda haliyle yaptığı kalça dansıyla gündem olan Cardi B doğum yaptı.

Cardi B ikinci kez anne oldu! İşte doğum sonrası pozu

Geçtiğimiz aylarda, Grammy Ödülleri Töreni'nde Megan Thee Stallion ile yaptığı düetle ilk defa canlı performans sergileyen dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B., hamile olduğunu da o gün karnı burnunda sahneye çıkarak duyurmuştu.

28 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, bebeğini dünyaya getirdi.

Ekran Alıntısı

Ünlü şarkıcı doğum sonrası bu fotoğraf karesi ile müjdeli haberi takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

Karnı burnundaki Cardi B tangasını giyip twerk yaptıKarnı burnundaki Cardi B tangasını giyip twerk yaptı

Gebelikten ötürü göğüs bedeni büyüyen ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından göğüslerini 18.6 milyon takipçisine paylaşarak, "Sizce yeni sütyen bedenim kaç?" diye sormuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Cardi b
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