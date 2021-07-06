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Karnı burnundaki Cardi B tangasını giyip twerk yaptı

06.07.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ikinci kez hamile olduğunu duyurarak dikkatleri üzerine çekmişti. Cardi B son olarak tangasını giyip twerk yaptı ve yine olay oldu.

Karnı burnundaki Cardi B tangasını giyip twerk yaptı

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ikinci çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurdu. 28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda gerçekleşen 2021 BET Ödülleri töreninde büyüyen göbeğiyle sahne alarak herkesi şoke etmişti.

Hamilelik haberleriyle dikkat çekeN Cardi B sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Neredeyse çıplak olan ve tanga bir iç çamaşırı giyen Cardi B hayranlarına twerk yaptığı anları paylaştı.

Ekran Alıntısı

Karnı burnunda olan ünlü şarkıcının bu paylaşımı fazla erotik bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Cardi b
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