Karnı burnundaki Cardi B tangasını giyip twerk yaptı

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ikinci çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurdu. 28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda gerçekleşen 2021 BET Ödülleri töreninde büyüyen göbeğiyle sahne alarak herkesi şoke etmişti.

Hamilelik haberleriyle dikkat çekeN Cardi B sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Neredeyse çıplak olan ve tanga bir iç çamaşırı giyen Cardi B hayranlarına twerk yaptığı anları paylaştı.

Karnı burnunda olan ünlü şarkıcının bu paylaşımı fazla erotik bulundu.



