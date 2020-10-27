Cardi B. kızdı 4 çantaya 128 bin 662 dolar ödedi

Cardi B. milyonlarca doları har vurup harman savurmasıyla gündeme geldi. Lüks yaşamı ve harcamaları nedeniyle kimi zaman eleştirilen şarkıcı, bir süredir de yine birçok insan için servet değerinde para ödeyerek satın aldığı çantalarıyla olay oldu.

Dünyanın en pahalı çanta koleksiyonlarından birine imzasını atan Hermes'in Birkin çantalarından satın alan Cardi B; bu yüzden sosyal medyada tepki çekmişti. Kocası Offset ile kuzeni Marcelo Almanzar'ın silah taşıyıp halka gösterdikleri için polisle başlarının derde girdiği günün ilerleyen saatlerinde çift soluğu lüks bir mağazada aldı.

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan 28 yaşındaki Cardi B., kocası Offset ile gittiği o alışverişte 128 bin 662 dolarlık bir dizi yeni çanta daha aldı.

KARISINA DESTEK OLDU

Geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada birçok kişi Cardi B'nin bu lüks çantaları satın almasının o markanın değerini düşürdüğünü ileri sürüp ırk ayrımcılığı içeren yorumlar yapmıştı. Offset de çantaların satış fişlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.