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  4. Cardi B. kızdı 4 çantaya 128 bin 662 dolar ödedi

Cardi B. kızdı 4 çantaya 128 bin 662 dolar ödedi

27.10.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Cardi B. kızdı 4 çantaya 128 bin 662 dolar ödedi

Cardi B. çantalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Paralarını har vurup harman savuran ünlü rapçi herkesi şoke etti.

Cardi B. milyonlarca doları har vurup harman savurmasıyla gündeme geldi. Lüks yaşamı ve harcamaları nedeniyle kimi zaman eleştirilen şarkıcı, bir süredir de yine birçok insan için servet değerinde para ödeyerek satın aldığı çantalarıyla olay oldu.

Dünyanın en pahalı çanta koleksiyonlarından birine imzasını atan Hermes'in Birkin çantalarından satın alan Cardi B; bu yüzden sosyal medyada tepki çekmişti. Kocası Offset ile kuzeni Marcelo Almanzar'ın silah taşıyıp halka gösterdikleri için polisle başlarının derde girdiği günün ilerleyen saatlerinde çift soluğu lüks bir mağazada aldı.

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Gerçek adı Belcalis Almanzar olan 28 yaşındaki Cardi B., kocası Offset ile gittiği o alışverişte 128 bin 662 dolarlık bir dizi yeni çanta daha aldı.

KARISINA DESTEK OLDU

Geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada birçok kişi Cardi B'nin bu lüks çantaları satın almasının o markanın değerini düşürdüğünü ileri sürüp ırk ayrımcılığı içeren yorumlar yapmıştı. Offset de çantaların satış fişlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Offset, dün de Cardi B'nin satın aldığı lüks markaya ait çantalarla çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Offset "Siyah insanların da lüks tüketim ürünlerine ulaşabilmesinin tartışma konusu olmaması gerektiğini" savundu.

Ekran Alıntısı

Cardi B. de Instagram TV'de paylaştığı bir videoda bütün bu eleştirilerin kendisine ilginç geldiğini belirterek "Beyaz ünlüler böylesine incelenmiyor" diye konuştu. Cardi B. ünlü markanın çantalarından bir değil dört tane satın aldığını da belirtti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Desenize kendim dahil, sülalemizi satışa sunsalar bir çanta kadar ederimiz yok...
kapalı çarşıda aynısını 2bin TL ye verirdik ya

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