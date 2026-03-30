Caner Erdeniz'den aldatma iddiasına açıklama geldi! "Eski bir arkadaşım"

İş insanı Burak Özberk ve Burçak Özberk’in boşanma davasında Müge Boz’un eşi basketbolcu Caner Erdeniz'in de adı geçti. Caner Erdeniz gündeme gelince hemen açıklama yaptı.

Caner Erdeniz açıklamasında "Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı (yalan) şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum" diyerek şunları yazdı:

"TANIDIĞIM ESKİ BİR ARKADAŞIM"

"Söz konusu haberde adı geçen kişi, tanıdığım eski bir arkadaşım olur. Baştan sona bilgimiz dahilinde ilerleyen ve yalnızca ilgili tarafları ilgilendiren bir hukuki sürecin, sadece ve sadece üçüncü kişilere “haber değeri” kazandırmak amacıyla adımım karıştırılarak sunulması oldukça rahatsız edicidir. Bu süreçle herhangi bir ilgim veya dahlim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyici niteliktedir.

Kişisel hayatımın ve itibarımın asılsız kurgulara konu edilmesini kabul etmiyorum. Bu doğrultuda, ilgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağımı ve gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririm."

Müge Boz da iddialara sessiz kalmadı ve “Bizim sevgi ve saygı ile kurduğumuz ve büyüttüğümüz ailemize, kimse sırf kendi çıkarı için iftira atamaz" dedi.