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Cardi B kocasına öyle bir hediye verdi ki... "Görgüsüzlük"

22.12.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı Kulture'a pahalı çantalar ve mücevherler almasıyla gündeme gelen ve eleştirilerin hedefine oturtulan Cardi B bu sefer de kocasına bomba bir hediye verdi. Cardi B'nin hediyesini paylaşması ise "Görgüsüzlük" olarak nitelendirildi.

Cardi B kocasına öyle bir hediye verdi ki... "Görgüsüzlük"

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, üç yaşındaki kızı Kulture’a pahalı hediyeler almasıyla ve lüks yaşantısıyla sık sık tepki çekiyor.

Kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan Offset ile evli olan Cardi B, kızına son olarak 124 bin dolar değerinde gerdanlık almıştı. Cardi B şimdi de kocasının yeni yaşını kutlarken aldığı hediyeyle gündemde.

Cardi B bu sefer kocasına doğum gününün ortasında 2 milyon dolarlık bir devasa çek hediye etti. O anları sosyal medyadan da paylaşan ünlü şarkıcıya ise tepki yağdı.

ODODOD

Yaptığının görgüsüzlük olduğunu söyleyen takipçilerini umursamayan Cardi B geceden paylaşımlarına devam etti.


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Cardi b
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