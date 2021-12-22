Cardi B kocasına öyle bir hediye verdi ki... "Görgüsüzlük"

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, üç yaşındaki kızı Kulture’a pahalı hediyeler almasıyla ve lüks yaşantısıyla sık sık tepki çekiyor.

Kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan Offset ile evli olan Cardi B, kızına son olarak 124 bin dolar değerinde gerdanlık almıştı. Cardi B şimdi de kocasının yeni yaşını kutlarken aldığı hediyeyle gündemde.

Cardi B bu sefer kocasına doğum gününün ortasında 2 milyon dolarlık bir devasa çek hediye etti. O anları sosyal medyadan da paylaşan ünlü şarkıcıya ise tepki yağdı.

Yaptığının görgüsüzlük olduğunu söyleyen takipçilerini umursamayan Cardi B geceden paylaşımlarına devam etti.



