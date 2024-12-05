MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cardi B parasız kaldığı iddialarına sinirlendi! Aylık harcama tutarı: 3 milyon dolar...

Cardi B parasız kaldığı iddialarına sinirlendi! Aylık harcama tutarı: 3 milyon dolar...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.12.2024 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cardi B iflas ettiği iddialarının ardından şaşırtıcı aylık harcama açıklamasıyla gündeme geldi. Lüks hayatıyla sık sık gündeme gelen rapçinin aylık harcaması ağızları açık bıraktı.

Cardi B parasız kaldığı iddialarına sinirlendi! Aylık harcama tutarı: 3 milyon dolar...

Cardi B, iflas ettiği iddialarıyla gündeme gelince lüks harcama alışkanlıklarını ortaya koydu. 32 yaşındaki rapçi, Shein markasıyla yaptığı sponsorluk anlaşması nedeniyle sosyal medyada eleştirildi ve bazı hayranlar, müzik kariyerinden hala büyük bir gelir elde edip etmediğini sorgulamaya başladı.

Spekülasyonlardan sinirlenen Cardi B, banka hesabı hakkında sosyal medyada bir açıklama yaptı.

Ekran görüntüsü 2024-12-05 075602

Ayda "3 milyon dolar harcadığını" övünerek paylaşan rapçi, ayrıca 65 milyon dolarlık bir turne teklifini reddettiğini gösteren bir mesajlaşma ekran görüntüsü paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-12-05 075505

Cardi B, "Albümümü duyurana kadar turne tekliflerini kabul etmiyorum çünkü bir kez duyurduğumda o teklifler artacak. Akıllıca hareket etmek gerekiyor. Açgözlüymüş gibi davranamazsın, eğer değilsen" dedi.

"Fazlasıyla kırıldım" diyerek açıkladı! "Fazlasıyla kırıldım" diyerek açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Cardi b
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Konum paylaşımı ile ilgili gündem yaratacak düzenleme!

Konum paylaşımı ile ilgili gündem yaratacak düzenleme!

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.