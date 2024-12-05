Cardi B parasız kaldığı iddialarına sinirlendi! Aylık harcama tutarı: 3 milyon dolar...

Cardi B, iflas ettiği iddialarıyla gündeme gelince lüks harcama alışkanlıklarını ortaya koydu. 32 yaşındaki rapçi, Shein markasıyla yaptığı sponsorluk anlaşması nedeniyle sosyal medyada eleştirildi ve bazı hayranlar, müzik kariyerinden hala büyük bir gelir elde edip etmediğini sorgulamaya başladı.

Spekülasyonlardan sinirlenen Cardi B, banka hesabı hakkında sosyal medyada bir açıklama yaptı.

Ayda "3 milyon dolar harcadığını" övünerek paylaşan rapçi, ayrıca 65 milyon dolarlık bir turne teklifini reddettiğini gösteren bir mesajlaşma ekran görüntüsü paylaştı.

Cardi B, "Albümümü duyurana kadar turne tekliflerini kabul etmiyorum çünkü bir kez duyurduğumda o teklifler artacak. Akıllıca hareket etmek gerekiyor. Açgözlüymüş gibi davranamazsın, eğer değilsen" dedi.