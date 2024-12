Caner Toygar'ın ayrılma sebebi Esra Erol ve Ali Özbir mi? Esra Erol'da programına geri döndü

Caner Toygar Esra Erol'un programından ayrıldı mı? Neden programda yer almıyor? soruları merak edilirken açıklamalar peş peşe geldi.

Caner Toygar, uzun süredir Esra Erol’un programında muhabirlik yapıyordu. Hatta Esra Erol ve eşi Ali Özbir ile de yakın dsotluğu vardı. Ancak Caner Toygar bir anda programı bıraktığını açıkladı ve imalı açıklamalarla kafalarda soru işareti bıraktı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol da "Bizim de haberimiz yoktu" açıklamasında bulundu. Esra Erol’un programında yer almayan Toygar'ın ayrılma sebebinin Esra Erol ve eşi Ali Özbir ile yaşadığı bir gerilim olabileceği konuşulurken ünlü isim soru işaretlerine noktayı koydu.

Caner Toygar "Esra Hanım ve Ali Özbir ile ilgili bir sorunum yoktur. Haber sitelerinde yaptığım paylaşımı farklı bir şekilde yansıtmaya çalışanlar olmuş. Ben konunun bu kadar farklı yerlere çekilebileceğini düşünmedim. 8 yıldır bu ailenin içindeyim. Her seferinde vefamı dile getiriyorum. Esra Hanım ve Ali Özbir bana her zaman her konuda destek ve moral oldular" dedi.

ESRA EROL'DA PROGRAMINA GERİ DÖNDÜ

Caner Toygar ayrılma nedenini de şöyle açıkladı:

"Bu paylaşımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biri ile aramızda yaşanan bir şeydi… Her insan gibi hassas ve zor dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlara fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım. O an ki duyguyla… Ve tabii ki Esra Hanım da Ali Özbir de eşim hamileyken böyle bir karara müsaade etmeyerek bir kez daha yanımda oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kısacası Esra Erol’da işimin başındayım.“