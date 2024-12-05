MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Caner Toygar'ın ayrılma sebebi Esra Erol ve Ali Özbir mi? Esra Erol'da programına geri döndü

Caner Toygar'ın ayrılma sebebi Esra Erol ve Ali Özbir mi? Esra Erol'da programına geri döndü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.12.2024 07:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gelinim Olur Musun?" yarışması ile tanınan Caner Toygar, uzun süredir Esra Erol’un programında muhabirlik yapıyordu. Bir anda Esra Erol'da programını bırakan Caner Toygar'ın ayrılma sebebi Esra Erol ve Ali Özbir mi? Caner Toygar Esra Erol'un programından neden ayrıldı? Şaşırtan karar ise gecikmedi.

Caner Toygar'ın ayrılma sebebi Esra Erol ve Ali Özbir mi? Esra Erol'da programına geri döndü

Caner Toygar Esra Erol'un programından ayrıldı mı? Neden programda yer almıyor? soruları merak edilirken açıklamalar peş peşe geldi.

Caner Toygar, uzun süredir Esra Erol’un programında muhabirlik yapıyordu. Hatta Esra Erol ve eşi Ali Özbir ile de yakın dsotluğu vardı. Ancak Caner Toygar bir anda programı bıraktığını açıkladı ve imalı açıklamalarla kafalarda soru işareti bıraktı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol da "Bizim de haberimiz yoktu" açıklamasında bulundu. Esra Erol’un programında yer almayan Toygar'ın ayrılma sebebinin Esra Erol ve eşi Ali Özbir ile yaşadığı bir gerilim olabileceği konuşulurken ünlü isim soru işaretlerine noktayı koydu.

Caner Toygar "Esra Hanım ve Ali Özbir ile ilgili bir sorunum yoktur. Haber sitelerinde yaptığım paylaşımı farklı bir şekilde yansıtmaya çalışanlar olmuş. Ben konunun bu kadar farklı yerlere çekilebileceğini düşünmedim. 8 yıldır bu ailenin içindeyim. Her seferinde vefamı dile getiriyorum. Esra Hanım ve Ali Özbir bana her zaman her konuda destek ve moral oldular" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-12-05 072837

ESRA EROL'DA PROGRAMINA GERİ DÖNDÜ

Caner Toygar ayrılma nedenini de şöyle açıkladı:

Ekran görüntüsü 2024-12-05 073029

Esra Erol'un eşinin tavırları ve yanıtı dikkat çekti! "Kocası konuşurken gergin gibi..." Esra Erol'un eşinin tavırları ve yanıtı dikkat çekti! "Kocası konuşurken gergin gibi..."

"Bu paylaşımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biri ile aramızda yaşanan bir şeydi… Her insan gibi hassas ve zor dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlara fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım. O an ki duyguyla… Ve tabii ki Esra Hanım da Ali Özbir de eşim hamileyken böyle bir karara müsaade etmeyerek bir kez daha yanımda oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kısacası Esra Erol’da işimin başındayım.“

Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Caner Toygar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Konum paylaşımı ile ilgili gündem yaratacak düzenleme!

Konum paylaşımı ile ilgili gündem yaratacak düzenleme!

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.