Cardi B parti tarzıyla dikkat çekti! Frikik vermemek için göğüslerini elleriyle tuttu

Cardi B, cumartesi akşamı Batı Hollywood'daki Balenciaga after party'sine gelirken çarpıcı bir cut-out elbiseyle baş döndürdü. Balenciaga'nın Sonbahar 2024 koleksiyonunun sergilendiği defile, Los Angeles'ta yapıldı.

Defilenin ön sıralarında ünlü isimler oturdu. Kim Kardashian, Nicole Kidman, Cardi B, Eva Longoria gibi ünlü isimler, şıklıklarıyla öne çıktı.

31 yaşındaki rap şarkıcısı Cardi B, mavi kürküyle kalabalığın arasında kendini belli etti. Gecenin devamında ise rapçi iddialı göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Cardi B frikik vermemek için ise sık sık göğüslerini elleriyle kapatıp kontrol etti. Şarkıcı ayrıca sokak ortasında dans etmekten de çekinmedi.







