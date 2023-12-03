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  4. Cardi B parti tarzıyla dikkat çekti! Frikik vermemek için göğüslerini elleriyle tuttu

Cardi B parti tarzıyla dikkat çekti! Frikik vermemek için göğüslerini elleriyle tuttu

03.12.2023 14:55 | Son Güncelleme:
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Balenciaga'nın Los Angeles'taki Sonbahar 2024 defilesine Nicole Kidman'dan Kim Kardashian'a, Eva Longoria'dan Cardi B'ye pek çok ünlü isim katıldı. Gecede Cardi B iddialı göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Cardi B, cumartesi akşamı Batı Hollywood'daki Balenciaga after party'sine gelirken çarpıcı bir cut-out elbiseyle baş döndürdü. Balenciaga'nın Sonbahar 2024 koleksiyonunun sergilendiği defile, Los Angeles'ta yapıldı.

Defilenin ön sıralarında ünlü isimler oturdu. Kim Kardashian, Nicole Kidman, Cardi B, Eva Longoria gibi ünlü isimler, şıklıklarıyla öne çıktı.

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Son pozlarında göğüs dekoltesi olay oldu! "Kendine ne yaptın?" Son pozlarında göğüs dekoltesi olay oldu! "Kendine ne yaptın?"

31 yaşındaki rap şarkıcısı Cardi B, mavi kürküyle kalabalığın arasında kendini belli etti. Gecenin devamında ise rapçi iddialı göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

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Cardi B frikik vermemek için ise sık sık göğüslerini elleriyle kapatıp kontrol etti. Şarkıcı ayrıca sokak ortasında dans etmekten de çekinmedi.

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