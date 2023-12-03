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  4. Hailey Baldwin Bieber göğüs dekoltesiyle şaşırttı! "Kendine ne yaptın?"

Hailey Baldwin Bieber göğüs dekoltesiyle şaşırttı! "Kendine ne yaptın?"

03.12.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Rhode Beauty'nin kurucusu ve model Hailey Bieber vücudu saran, göğüs dekoltesini gösteren kesikli transparan siyah elbiseyle şaşkına çevirdi. Güzel modelin göğüslerini görenler "Kendine ne yaptın?" demeden duramadı.

2018 yılından bu yana Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Baldwin Bieber son pozlarıyla dikkat çekti.

Justin Bieber ile mutlu beraberliği devam eden Hailey Bieber eşiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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Model dekoltesini gösteren, vücudu saran transparan siyah elbiseyle göz kamaştırdı. Hailey, fotoğraf serisine "Buz gibi" başlığını koydu ve bir kar tanesi emojisi ekledi.

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Modelin pozlarında göğüs dekoltesi dikkat çekti. Göğüsleri sıkışmış gibi görünen Hailey Baldwin'e hayranları "Kendine ne yaptın?" yorumları yağdırdı.

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Ekim ayında Hailey, kendisinin ve Justin'in neden sıklıkla iki ayrı gezegendeymiş gibi giyindiklerini açıklamıştı. Hailey, Justin'in genellikle ilk önce hazırlandığını söyledi ve kıyafetleri üzerine konuşmadıklarını ifade etti.


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