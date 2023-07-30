Cardi B şarkı söylerken çıldırdı! Kendisine içecek fırlatan seyirciye mikrofonu fırlattı

Son dönemde sahnede şarkı söylerken ünlü isimlere farklı nesneler fırlatmak moda oldu. Telefon, şişe gibi nesneler yüzünden yaralanan ünlüler bu konuda çok dertli.

Sın olarak ünlü rapçi Cardi B, Las Vegas’ta konser verdiği sırada kendisine buzlu içecek fırlatılması sonrası çileden çıktı.

Cardi B "Sen misin bana bunu fırlatan" diyerek seyirciye mikrofon fırlatırken görüntülendiği anlar bir kullanıcının cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.



Bir süre sinirden kendine gelemeyen Cardi B, diğer dinleyicilerinin desteğiyle bir anda kendini müziğin ritmine kaptırıp twerk yapmaya başladı.

Ünlü rapçi, bir gece önce de Las Vegas’taki performansı sırasında, DJ’in şarkılarını çok erken kestiğini iddia ederek sinirlenmiş ve DJ’e mikrofon fırlatırken görüntülenmişti.

