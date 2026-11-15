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Ata Yaşat ve Helin Elveren gerçek hayatta sevgili mi? El ele görüntülendiler

Daha 17 dizisinde partner olan Ata Yaşat ve Helin Elveren’den aşk haberi geldi. Dizinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ikili iddialara göre el ele görüntülendi.

Ata Yaşat ve Helin Elveren gerçek hayatta sevgili mi? El ele görüntülendiler
Nebahat Kübra Akalın

Daha 17 setinden aşk haberi geldi. Reytingleriyle yazdan beri konuşulan Daha 17 dizi oyuncuları Ata Yaşat ve Helin Elveren iddialara göre sevgili oldu.

Akif Yaman'ın haberine göre; Daha 17 dizisinde partner olan Ata Yaşat ve Helin Elveren’in sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Ata Yaşat ve Helin Elveren gerçek hayatta sevgili mi? El ele görüntülendiler 1

Bir süredir birlikte oldukları öğrenilen çift, çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na el ele geldi. İkili, ertesi gün akşam saat 21.00 uçağıyla yine el ele Bodrum’a gitti.
Ata Yaşat ve Helin Elveren gerçek hayatta sevgili mi? El ele görüntülendiler 2

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Helin Elveren ile Ata Yaşat, ağustos ayında Milas Havalimanı’nda aşk sorularına yanıt vermişti. Dizinin gördüğü yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade eden Elveren, “Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Her şey çok güzel ilerliyor” demişti. Elveren, sevgili oldukları iddialarını ise, “Yok. Teşekkür ederiz” yanıtıyla yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Daha 17 dizisi Helin Elveren
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