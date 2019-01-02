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Tottenham ve Arsenal galip

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta maçlarında Tottenham ve Arsenal sahadan galibiyetle ayrıldı. Tottenham, Cardiff'i 3-0 ile geçerken, Arsenal ise Fulham'ı 4-1 mağlup etti.

Tottenham ve Arsenal galip

Zirve mücadelesi veren Tottenham, deplasmanda Cardiff City ile karşılaştı. Başkent temsilcisi, 3. dakikada Harry Kane, 12. dakikada Christian Eriksen ve 26. dakikada Heung-Min Son'un golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 48'e yükselen Tottenham, maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Londra derbisinde Fulham'ı ağırlayan Arsenal, 25. dakikada Granit Xhaka, 55. dakikada Alexandre Lacazette, 79. dakikada Aaron Ramsey ve 83. dakikada Pierre Aubameyang'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Konuk takımın tek golünü 69. dakikada Aboubakar Kamara kaydetti. Arsenal'da oynayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı. Günün diğer mücadelesinde ise Leicester City, deplasmanda Everton'ı Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 mağlup etti.4

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 70. dakikada Theo Walcott'un yerine oyuna girerken, Leicester Cityli Çağlar Söyüncü yedek kulübesinde görev bekledi.

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Tottenham arsenal

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