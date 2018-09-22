City ezip geçti

Cardiff deplasmanında Manchester City'de gol perdesini 32'de Agüero açarken, 35'te Bernardo Silva farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada sahneye çıkan İlkay Gündoğan, jeneriklik bir golle City'i soyunma odasına 3-0 önde götürdü.

Maçın skorunu belirleyen goller ise 67 ve 88'de Mahrez'den geldi. Bu sonuçla Manchester City 16 puana yükselirken, Cardiff 2 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Fulham 1 - 1 Watford

Burnley 4 - 0 Bournemouth

Crystal Palace 0 - 0 Newcastle United

Leicester City 3 - 1 Huddersfield Town

Liverpool 3 - 0 Southampton

Manchester United 1 - 1 Wolverhampton

