City ezip geçti

Cardiff deplasmanında Manchester City'de gol perdesini 32'de Agüero açarken, 35'te Bernardo Silva farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada sahneye çıkan İlkay Gündoğan, jeneriklik bir golle City'i soyunma odasına 3-0 önde götürdü.
Maçın skorunu belirleyen goller ise 67 ve 88'de Mahrez'den geldi. Bu sonuçla Manchester City 16 puana yükselirken, Cardiff 2 puanda kaldı.
Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:
Fulham 1 - 1 Watford
Burnley 4 - 0 Bournemouth
Crystal Palace 0 - 0 Newcastle United
Leicester City 3 - 1 Huddersfield Town
Liverpool 3 - 0 Southampton
Manchester United 1 - 1 Wolverhampton
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