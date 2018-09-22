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City ezip geçti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda Cardiff'i 5-0 mağlup etti. Son şampiyona farklı galibiyeti Mahrez (2), Agüero, Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan getirdi.

City ezip geçti

Cardiff deplasmanında Manchester City'de gol perdesini 32'de Agüero açarken, 35'te Bernardo Silva farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada sahneye çıkan İlkay Gündoğan, jeneriklik bir golle City'i soyunma odasına 3-0 önde götürdü.

Maçın skorunu belirleyen goller ise 67 ve 88'de Mahrez'den geldi. Bu sonuçla Manchester City 16 puana yükselirken, Cardiff 2 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Fulham 1 - 1 Watford
Burnley 4 - 0 Bournemouth
Crystal Palace 0 - 0 Newcastle United
Leicester City 3 - 1 Huddersfield Town
Liverpool 3 - 0 Southampton
Manchester United 1 - 1 Wolverhampton

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Anahtar Kelimeler:
Cardiff City - Manchester City Sergio Agüero Bernardo Silva ilkay gündoğan Riyad Mahrez

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