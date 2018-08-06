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Cardiff City Negredo için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2018 08:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Alvaro Negredo konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cardiff City Negredo için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

Golcü transferi için elinde Mario Mandzukic ve Mario Gomez gibi alternatif isimler bulunduran Beşiktaş'ta; Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılmayışı yönetimini elini kolunu bağlarken, yaşanan yeni bir gelişme yüzleri güldürdü.

Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 4.3 milyon Euro kazanan İspanyol forvetin, Premier Lig'in yeni ekibi Cardiff City'nin gündeminde olduğu ortaya çıktı.

Negredo'nun Manchester City ile Middlesbrough dönemini araştıran bunun yanı sıra geçmişte Real Madrid, Valencia ve Sevilla gibi dev takımların formalarını giydiğini bilen Cardiff yetkililerinin bu hafta içinde Beşiktaş'ın kapısını çalacakları öğrenildi... Negredo'yu transfer etmek isteyen Galli kulübün yöneticilerinin 3 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planladıkları öğrenildi.

İşin resmiyete dökülmesi halinde Siyah-Beyazlıların bu rakamı hemen kabul edeceği belirtilerken, Beşiktaş yönetimi böylece Negredo'nun hem maliyetinden kurtulacak hem de bonservisinden para kazanacak. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Alvaro Negredo Spor Toto Süper Lig İngiltere cardiff city

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