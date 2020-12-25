Carey Mulligan, seksi görünüşünü eleştirenlere tavır aldı

Carey Mulligan, Promising Young Woman filmindeki performansından çok görünüşünü hedef alan eleştirmenlere tepki gösterdi. 2005 Pride & Prejudice filmiyle sinemaya adım atan genç oyuncu, son filmindeki görünüşünü konu alan eleştiri yazısıyla ilgili görünüşünün neden bu kadar önemli olduğunu anlamadığını söyledi.
Nisan ayında vizyona çıkması beklenen Promising Young Woman, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Vizyona girip girmeyeceği belirsiz olan film şimdiye kadar gösterildiği festivallerden olumlu geri dönüşler aldı.
Promising Young Woman ilk kez bu yılın başlarında Sundance Film Festivali'nde çıkış yaptı. Film gösteriminden sonra sinema sektörünün prestijli yayınlarından Variety, oyuncunun filmdeki görünüşünü ön plana alan bir eleştiri yazısı yayınladı. Verdiği bir röportajda konuyla ilgili konuşan Carey Mulligan, incelemeyi okuduğunu söyleyerek, "Buna itiraz ediyorum. Temelde bu tür bir hile yapmak için yeterince seksi olmadığımı söylüyor gibiydi. 2020 yılında böyle bir yazının yazılmasına hala inanamıyorum" dedi.
Carey Mulligan’ın bu röportajından sonra Variety’e inceleme yazan editör yazıya şu notu ekledi: "Carey Mulligan'dan cesur performansını görmezden gelen " Promising Young Woman " incelememizdeki duyarsız dil ve ima için içtenlikle özür diliyoruz."
Promising Young Woman, gelecek vadettiği konusunda herkesin hemfikir olduğu ancak acıklı bir olay sonucu geleceği mahvolan Cassie’ye (Carey Mulligan) odaklanıyor. Tıp fakültesini bırakmak zorunda kalan genç kadın, endişeli ebeveynleriyle birlikte yaşamakta ve bir kahve dükkanında çalışmaktadır. Dışarıdan hayatı durma noktasına gelmiş gibi görünen Cassie ise ikili bir hayat yaşamakta ve geceleri yolunun kesiştiği erkeklerden intikam almaktadır.
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