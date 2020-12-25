Carey Mulligan, seksi görünüşünü eleştirenlere tavır aldı

Carey Mulligan, Promising Young Woman filmindeki performansından çok görünüşünü hedef alan eleştirmenlere tepki gösterdi. 2005 Pride & Prejudice filmiyle sinemaya adım atan genç oyuncu, son filmindeki görünüşünü konu alan eleştiri yazısıyla ilgili görünüşünün neden bu kadar önemli olduğunu anlamadığını söyledi.

Nisan ayında vizyona çıkması beklenen Promising Young Woman, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Vizyona girip girmeyeceği belirsiz olan film şimdiye kadar gösterildiği festivallerden olumlu geri dönüşler aldı.

Promising Young Woman ilk kez bu yılın başlarında Sundance Film Festivali'nde çıkış yaptı. Film gösteriminden sonra sinema sektörünün prestijli yayınlarından Variety, oyuncunun filmdeki görünüşünü ön plana alan bir eleştiri yazısı yayınladı. Verdiği bir röportajda konuyla ilgili konuşan Carey Mulligan, incelemeyi okuduğunu söyleyerek, "Buna itiraz ediyorum. Temelde bu tür bir hile yapmak için yeterince seksi olmadığımı söylüyor gibiydi. 2020 yılında böyle bir yazının yazılmasına hala inanamıyorum" dedi.