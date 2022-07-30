Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Emel Özkızıltaş son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı. En son Gelinim Mutfakta programını sunan Özkıltaş, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Emel Özkızıltaş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Ünlü isim mini şortlu pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

1986 doğumlu Emel Özkızıltaş 36 yaşındadır.

Şarkıcı Abdullah Yıldız’ın Mektup şarkısına çektiği klibinde oynadı.

İlk olarak, “Bugün Ne Giysem” isimli yarışma programıyla adını duyurdu.





