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Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

30.07.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda yarışmasıyla ünlenen Emel Özkızıltaş, Çarkıfelek programında hosteslik yaptı. Tavırları ve fiziğiyle dikkat çeken Özkızıltaş, Instagram pozuyla gündemde yerini aldı.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Emel Özkızıltaş son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı. En son Gelinim Mutfakta programını sunan Özkıltaş, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Emel Özkızıltaş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

Ünlü isim mini şortlu pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

1986 doğumlu Emel Özkızıltaş 36 yaşındadır.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

Şarkıcı Abdullah Yıldız’ın Mektup şarkısına çektiği klibinde oynadı.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

İlk olarak, “Bugün Ne Giysem” isimli yarışma programıyla adını duyurdu.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan mini şortlu poz!

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Emel Özkızıltaş
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